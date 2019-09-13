علق الإعلامي عمرو أديب، على الفيديوهات المسيئة للدولة المصرية الذي أطلقها شخص يدعى محمد علي، قائلًا إن قنوات جماعة الإخوان الإرهابية تعمل على الترويج لها وتكرارها.

وأضاف أديب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "الراجل عمل فيديو وجه من بعده 20 جهة تكررها، هو مش مهم بالنسبة لي، هو من أتفه ما يمكن بالنسبة لي، بقى ممل ومكرر ومش بيضحك، بيتكلم في نفس الموضوع، بالنسبة لي مادة بقت مملة، وقدامه أسبوعين تلاتة".

وتابع، أن قنوات الجزيرة والجزيرة مباشر والشرق ومكملين التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، تدعمه، من خلال الترويج لمقاطع الفيديو الخاصة بهذا الشخص، وكذلك صحيفة التايمز الإنجليزية التي روجت لكلامه دون التأكد من المعلومات.

وواصل: "مواقع الإخوان كلها ورصد وكل بتوع 25 يناير واللي معاهم، بيشتغلوا اليوم كله عليه وكأنهم بيشتغلوا صحافة ومعلومات، بيشتغلوا على تكرار الكلام المسيء للدولة".

وأردف: "مش بقول إنه متعاون معاهم، لكن يا حبة عين أمه هيفتح الفيديو ويرد ويفتح القميص لصرته بعد ما ابتدى يحس إن الموضوع بيخلص، والتانيين لما يصدقوا يلاقوا وشوش جديدة الناس زهقت من القديمة اللي اتحرقت، وفيه وجهين جداد ظهروا بالصدفة وائل غنيم ومحمد علي، ده يغني ويرد عليه، شتايم قبيحة عشان محدش يقرب".

وأكد مقدم البرنامج، أن القوات المسلحة ردت على إدعاءات مماثلة روجت لها جماعة الإخوان الإرهابية، مستشهدًا بالمداخلة الهاتفية للعقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، والتي نفى فيها مزاعم تتعلق بامتلاك أو افتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية.