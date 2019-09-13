قال الإعلامي عمرو أديب، إن المدعو محمد علي يحاول استهداف الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة، من خلال مقاطع الفيديو المسيئة التي دأب على نشرها خلال الأيام الماضية، ويردد فيها عدد من الأكاذيب والشائعات.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامجه "الحكاية" على فضائية "MBC مصر": "كأنه عامل الداونلود للجزيرة، واللي ضايقني في الفترة الأخيرة الناس اللي بصت وسكتت، يولع محمد علي على وائل غنيم، الناس دي قاعدة برا، أما إحنا قاعدين هنا، فقراء وأغنياء، إيه الاندهاش ده؟! الخط باين من الأول".

وتابع: "الريس كان مستشعر وسأل الضابط انت بتقبض كام، لكن بعديها بعشر أيام يطلع الناس تقول بيقبضوا كذا وكذا".

واستعرض مقدم البرنامج، تغريدة لمحمد البرادعي، هاجم فيها الجيش المصري خلال أحداث ثورة يناير، وعلق عليها: "الجيش كان بياخد من فلوس التسليح ويحطها في العيش، هو جيش البلد، وكان بيقلل من تدريباته، بعد خروج الفلوس كلها من البلد".