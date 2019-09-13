هاجم الإعلامي عمرو أديب، قناة الجزيرة القطرية وبقية المنصات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بسبب تحريضها ضد الدولة المصرية، وقيامها بعرض الفيديوهات المسيئة للدولة المصرية للمدعو محمد علي.

وأضاف خلال تقديمه برنامجه "الحكاية" على فضائية "MBC مصر"، موجهاً كلامه لقناة الجزيرة، قائلاً: "مش عيب تدافعي عن واحد حرامي باعترافه؟، وارد جدًا تحصل حاجة في أي مكان؟ إيه المشكلة؟، الباشا لقى له قرشين ممشيوش فطلع بره البلد".

وأكد أن "الجزيرة" وغيرها من القنوات التابعة للإخوان، أو التي توفر لهم منبراً، تستهدف الهجوم على الدولة ومحاولة تشويه صورة مصر.

وتابع، أن الأيام الماضية شهدت تحسنًا كبيرًا في المؤشرات الاقتصادية، مثل انخفاض قيمة الدولار ومعدل التضخم وزيادة معدل النمو وتسجيل أعلى رقم للسياحة في مصر منذ عام 2011.

وواصل: "لو الفلوس دي كلها بتخرج، أومال النمو ده بيحصل إزاي، عاوز من حضرتكم شوية عقل وشوية ضمير".