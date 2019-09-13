قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لا بد من الرد على الشائعات بنشر الشائعات، مشيرًا إلى أن الكلام الذي قاله المدعو محمد علي في مقاطع الفيديوهات المسيئة للدولة المصرية "مرسل ومكرر".

وأضاف خلال تقديمه لبرنامجه "الحكاية" والمذاع على فضائية "MBC مصر": "أتمنى إن بكرة في مؤتمر الشباب كل الأمور دي يترد عليها، ومستني من محمد علي الزغلول الكبير مش الكلام المرسل".

وتابع، أن مصر قوية وتمشي في طريقها بالرغم من التحديات: "لا أرد على محمد علي أو وائل غنيم، تعرضت للسب بأبي وأمي كثيرًا في عهد الإخوان، هم من اخترعوا الشتائم القبيحة، وعمومًا مصر مش دولة مراهقة".

وواصل: "مستعد أخرج من البرنامج ده على قناة بيوتيوب وأشتم زيهم، الناس بتستشهد بحرامي وحشاش.. هو ده الوعي؟!، اتقوا الله إما عليه العوض ومنه العوض".