"بعض أحلامنا بسيطة ولكنها للأسف مستحيلة".. جملة تتصدر الحساب الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لأحمد مجدي، طالب كلية الطب بجامعة المنصورة، الذي غرق في أحد شواطئ دمياط، وتحاول فرق الإنقاذ انتشال جثته في الوقت الحالي.

الأدعية والتدوينات الدينية والابتهالات تشغل الحيز الأكبر من أكونت أحمد مجدي على "فيس بوك"، حيث كان آخر "بوستات" أحمد صباح الجمعة 6 سبتمبر الجاري، أي قبل غرقه بأيام قليلة، وكان عبارة عن مشاركة لفيديو للمنشد الديني سامي يوسف، معلقًا عليه بجملة: "في ليلة الجمعة.. صلوا عليه".

وتعددت التدوينات التي تحتوي العبارات الدينية والأدعية في حساب الطالب الغريق، والتي كان منها: "عش ضعفك أمام الله فقط ثم اخرج لهم بكامل قوتك"، بالإضافة إلى العديد من الآيات القرآنية بأصوات بعض القراء المعروفين، والأناشيد الدينية للمنشد سامي يوسف.

التدوينة الأبرز على حساب الطالب كانت تلك التي وضعها بتاريخ 14 أغسطس الماضي، وكتب فيها دعاءً لوالدته بدوام الصحة والعافية قائلًا: "‏اللهم عافية تُصاحب أمي كظلها"، بالإضافة كذلك لتدوينة كتب فيها: "‏متدنيش على قد تعبي اديني ع قد كرمك يارب".

وكان قائد فريق الإنقاذ الذي يعمل على استخراج جثمان أحمد من المياه صرح لـ"الوطن" أنه وعد والدته أنه لن يغادر الشاطئ ولن يوقف عمليات البحث قبل أن يكون جثمان أحمد معها، كما أضاف خال الطالب أنها منهارة للغاية وتجلس على الشاطئ منذ عدة أيام وترفض المغادرة.

كما أنه يبدو من حساب أحمد مجدي على "فيس بوك" أنه اعتاد نشر صوره الشخصية باستمرار، معلقًا عليها ببعض الجمل، ومنها تلك الصورة التي كتب فوقها عبارة: "كن صلبًا ﻻ ﺗﻀﻌﻒ ﺣتى ﻟﻮ فارقك ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ".

وبعد حادثة غرق أحمد مجدي، دخل المئات من رواد موقع "فيس بوك" على حسابه للتعليق على منشوراته القديمة، متمنين العثور على جثمانه واستخراجه، داعين له بالرحمة ولوالدته وباقي عائلته بالصبر والجلد وقوة تحمل آلام فراقه.