رئيس معامل الصحة: نجري مسح غدة درقية لربع مليون طفل سنويا

شددت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس المعامل المركزية بوزارة الصحة، على ضرورة إجراء تحاليل الغدة الدرقية للأطفال، لافتة أن الدولة بدأت مشروع مسح الغدة الدرقية لدى الأطفال منذ عام 2000، وتم استحداث تحليل آخر عام 2015، خاص بالتمثيل الغذائي، مؤكدًا أن كلاهما يسبب التخلف العقلي للأطفال.

وأضافت الجندي، خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق، في ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "ثمن تحليل الغدة الدرقية 70 جنيها، والتمثيل الغذائي 150 جنيها، وفي المجمل لا تقل التكلفة عن 200 جنيه"، مشيرة إلى أن الدولة تقدم هذه التحاليل مجانا، والأولوية لأطفال الحضانات.

وتابعت: "نفحص 250 ألف طفل في السنة، ونستهدف الوصول لمليوني ونصف".

وناشدت الجندي الأمهات بضرورة التوجه لأقرب وحدة صحية، وعمل تحليل غدة درقية للطفل فور ولادته، والذي يتم تحويله مرتين أسبوعيا للمعامل المركزية، وفي حال ثبوت المسح الأولي، يتم عمل سحب وريدي للطفل، وتحويله للعلاج.