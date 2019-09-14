أوقفت الشرطة الفرنسية أحد أفرادها عن العمل، بعد مقطع فيديو أظهره وهو يهاجم مواطن أسود أكثر من مرة في إحدى ضواحي باريس، ويواجه الشرطة الآن مجموعة من التهم الجنائية.

ونشر مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيه شرطي مجهول وهو يسحب المواطن "با" (34 عاما) على الأرض ويتشاجر معه، ويضربه بشكل كامل في وجهه، وظلا يتبادلان الضرب في الشارع بسيفران، وهي مدينة تابعة لقسم سين سانت دينيس شمال شرق باريس، وفقا لـ"ديلي ميل".

والواقعة هي الأحدث في سلسلة هجمات عنصرية يرتكبها أفراد من الشرطة الفرنسية، تسببت في غضب بالمناطق التي تتمع بكثافة عالية من المهاجرين التي تحيط بالعاصمة الفرنسية، وقال المتحدث باسم المحافظة: "وقعت المشاجرة في الساعة 6.25 مساء يوم الأربعاء حين كان الضباط يعتقلون رجلا، تم وقف الضابط عن العمل بعد أن شوهد وهو يضرب الرجل المعتقل، ونقلت تفاصيل الحادث إلى النيابة في بوبيني، بينما نقل ملف القضية إلى المفتشية العامة للشرطة الوطنية التي تحقق في سوء سلوك ضباط الشرطة الفرنسية".

والمعتدى عليه "با" شخصية تحظى باحترام كبير في سوق العقارات، وكثيرا ما كان يتوسط مع الشرطة الفرنسية في مشكلات بالمنطقة، خاصة تلك التي تنطوي على الشباب الذين يزعمون أنّهم يتعرضون للتمييز بسبب أصلهم العرقي.

واتهم الضابط "با" باحتقاره لدى استجوابه، وبعد الاعتداء نقل إلى المستشفى وأطلق سراحه لاحقًا لأسباب طبية وفقًا للمحافظة، بينما احتج بعض ضباط الشرطة بعد إيقاف زميلهم عن العمل في أولناي سو بوا القريبة مساء الخميس.

وقالت ليندا كباب من نقابة شرطة SGP إنّ الضابط كان يؤدي واجبه وتم إيقافه عن العمل فقط بسبب "مقطع فيديو مزيف".