أعلن مركز الأعاصير الوطني الأمريكي اليوم، أنّ منخفضا استوائيا تشكل قرب جزر الباهاماس ازدادت قوته ليتحول إلى العاصفة الاستوائية "هامبيرتو"، موضحا في بيان أنّ العاصفة تقع على بعد نحو 160 كيلومترا إلى الشرق من جنوب شرق جزيرة أباكو الكبرى ويتجه نحو الشمال الغربي بسرعة 10 كيلومترات في الساعة، مصحوبا برياح تصل سرعتها القصوى إلى 64 كيلومترا في الساعة.

من جانبها، أصدرت السلطات في جزر الباهاماس تحذيرا بشأن العاصفة الاستوائية إلى شمال غرب الجزر عدا جزيرة أندروس، فيما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أنّه من المتوقع أن تشهد أجزاء في شمال غرب جزر الباهاماس، والتي ضربها مؤخرا إعصار "دوريان"، أمطار غزيرة والرياح المصاحبة للعاصفة الاستوائية خلال اليومين المقبلين.