أعلنت السلطات الأفغانية اليوم إصابة 5 أشخاص في انفجار بمدينة جلال آباد، وذكرت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية أنّ من بين المصابين اثنين من ضباط شرطة المرور في الانفجار الذي استهدف جلال آباد، فيما لم تعلن أي جماعة مسلحة مناهضة للحكومة الأفغانية مسؤوليتها عن التفجيرات حتى الآن، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

وكان هجوم انتحاري تبنته حركة طالبان واستهدف قاعدة للجيش الأفغاني قرب كابول الخميس الماضي، أسفر عن مقتل 4 جنود، وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي في بيانه: "نُفّذ الهجوم بسيارة مفخخة عند مدخل قاعدة للقوات الخاصة جنوب العاصمة، وأسفر عن مقتل 4 جنود وإصابة 3 آخرين"، حسب ما ذكرت وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".