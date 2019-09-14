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الناجون من الانتحار.. وقفوا على حافة الموت وعادوا نادمين

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الأمن العام يضبط شخصا يروج لعقاقير مجهولة المصدر على فيس بوك

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 ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من الحشيش والهيروين في جنوب سيناء

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الناجون من الانتحار.. وقفوا على حافة الموت وعادوا نادمين

الناجون من الانتحار.. وقفوا على حافة الموت وعادوا نادمين

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توقعات الطقس لـ 72 ساعة المقبلة.. سقوط أمطار السبت والأحد

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