أكدت دار الإفتاء المصرية أنّ الشباب والعافية من أكبر نعم الله على الإنسان، قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، منهم: شاب نشأ في طاعة الله.

ووجهت الدار رسالة إلى الشباب في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار قالت فيها: "أنت مسؤول عن شبابك فيما أبليته، فاحذر أن تسخر نعمة شبابك في خدمة الأفكار الباطلة التي تروج لها جماعات الضلال وتيارات التكفير".

وأضافت الدار أنّ نبينا صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرحمة، يأمر بالمحبة والبر والرفق بجميع الخلق، ويحض على البناء والسعي في عمارة الأرض ونفع الناس، فاتبعه تهتد، قال سبحانه وتعالى: "قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ۗ والله غفور رحيم" [آل عمران:31].