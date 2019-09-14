تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، خلال حملة أمنية، استهدفت مروجي المخدرات بمنطقة الشعراء بدائرة مركز شرطة دمياط، من ضبط عاطل، مقيم بناحية الشعراء، وبحوزته كمية من البانجو وزنت 5 كيلوجرامات ومبلغ مالي.

كما تم ضبط عاطل، مقيم بناحية الشعراء، سبق اتهامه في 4 قضايا ما بين "مخدرات، آداب عامة، تبديد"، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 4 كيلو جرامات ومبلغ مالي وسلاح أبيض "مطواة".

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع.