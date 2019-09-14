قال الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، اليوم السبت، إنه تقرر أن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 19 سبتمبر، هو موعد التسكين بالمدينة الجامعية وموعد إجراء المقابلات لطلاب كلية التربية من مدينتي الداخلة والفرافرة، وذلك للتخفيف عليهم من معاناة السفر، على أن تجري المقابلات الشخصية الخاصة بأبناء الخارجة يوم الأربعاء 18 سبتمبر.

وأضاف طنطاوي، أنه جرى فتح باب التقدم للمدن الجامعية لطلاب المرحلة الثالثة من الثانوية العامة والتخلفات من المرحلة الأولي والثانية ويستمر حتى 20سبتمبر الجاري وعلى الطلاب التقديم عبر نظام الزهراء الالكتروني.