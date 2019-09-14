توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما توقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

كما توقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة في بعض المحافظات المصرية كما يلي.

القاهرة 22 32

الإسكندرية 30 25

شرم الشيخ 26 30

قنا 36 25

الأقصر 36 25

أسوان 37 26