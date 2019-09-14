وجه وفد وزارة الصحة الذي يزور محافظة بورسعيد حاليا، بمتابعة أعمال التأمين الصحي الشامل الجديد، مكلفا الشركات بالالتزام بسرعة تطبيق نظام الميكنة بمنظومة التأمين الصحي في المواعيد المقررة.

وأكد وفد وزارة الصحة، أن الميكنة هي الخطوة الأخيرة للتطبيق الفعلي للمنظومة واكتمال أركانها، مبينا أن تطبيق "الميكنة" يتم متابعته من قبل مؤسسة الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الوفد، أهمية نظام الميكنة في التيسير على متلقي الخدمة، مشيرا إلى أنه سيجرى التطبيق الإلكتروني من خلال ربط الوحدات والمستشفيات ببعضها البعض، بالإضافة إلى تسجيل بيانات المريض ومتابعته إلكترونيا، وذلك في إطار التحول الرقمي الذي تشهده مصر.