خلال الأيام القليلة الماضية، ودون سابق إنذار، تحركت عصابات من الأفراد إلى الشوارع في ثلاث مدن بجنوب أفريقيا لمهاجمة شركات مملوكة ومحال تجارية يملكها أجانب، تسببت تلك الهجمات في اندلاع موجة من الغضب في أنحاء القارة الأفريقية، وأثارت أيضاً هجمات مضادة انتقامية لما جرى في شوارع جنوب أفريقيا، التي سارعت حكومتها بإدانة الهجمات في ضوء مخاوفها من اتساع رقعتها، لاسيما أن البلاد لديها تجمعات واسعة من المهاجرين من أنحاء العالم.

ومثل تلك الهجمات، التي اندلعت في مدن جنوب أفريقيا وتسببت في مقتل سبعة، ليست مستجدة على البلاد، فعلى مدار أكثر من عشرين عاماً مضت، وصمت مثل تلك الجرائم جبين البلاد، لأن الحكومة لم تبذل جهوداً كافية لوقف مثل تلك الجرائم،وقال تقرير حقوقي دولي صدر في أغسطس 2018 إن العشرات من سائقي الشاحنات قتلوا منذ مارس 2018 في أعمال شغب ضد المهاجرين والأجانب، حسبما ذكرت وكالة انباء "الشرق البأوسط"، في تقرير، اليوم.

وأوضح الباحث البارز في "مجلس بحوث العلوم الإنسانية" HSRC، ستيفين جوردن، أن مواجهة جريمة الكراهية والعنف ضد الأجانب تتطلب منا فهم دوافعها، لذا فإن باحثي المجلس توصلوا أخيراً في بحوث ميدانية أجروها إلى نتائج مستحدثة بشأن الدوافع التي تقود إلى جرائم كراهية ضد المهاجرين في جنوب أفريقيا، مؤكدين أن شريحة مهمة من السكان لديها نظرة مناهضة للمهاجرين فيما بات يطلق عليه "الأفروفوبيا"، مضيفا -في مقال نشره موقعا "كوراتز" و"كونفيرسيشن"-"لقد اكتشفنا أن شريحة مهمة من سكان البلاد لديهم نظرة سلبية تجاه المهاجرين، ويلقون باللوم عليهم في العديد من التحديات الاجتماعية- الاقتصادية التي يعانيها مجتمع جنوب أفريقيا".

وشرع المجلس، المعني بالدراسات والبحوث الإنسانية، في استخدام المسوح البحثية التي تجرى على السلوكيات الاجتماعية لمواطني جنوب أفريقيا منذ عام 2003، وأشارت الدراسات إلى أنه خلال اللقاءات الشخصية يرفض كثيرون الكشف عن معلومات توحي بانخراطهم في ممارسات تحمل صبغة جنائية محتملة.

ولكن البحوث المجتمعية تفترض أن الغموض الذي يكتنف المشاركة في ممارسات مناهضة للأجانب والمهاجرين ليس هائلاً كما يتصور البعض ، فهناك قلة من البالغين في جنوب أفريقيا أفادت بأنها شاركت في شكل من أشكال العدوان ومناهضة المهاجرين.

وتأرجحت نسبة الرأي العام، التي أقرت بمشاركتها في العنف، بين مستويات متدنية للغاية خلال الفترة 2015- 2018، وأضافت "الشرق الأوسط": أزاحت نتائج الدراسة المسحية للمجلس الستار عن واقع مؤلم للعنف ضد المهاجرين مدفوعاً بجريمة الكراهية في جنوب أفريقيا، وعلى الرغم من أنه نوع مهم وخطير من الظلم، فإن مثل هذه الجريمة ليست الشكل الوحيد الذي يمكن أن تتخذه ظاهرة كراهية الأجانب داخل البلاد، إذ أن هناك أشكالاً أخرى من التمييز العنصري السلمي ضد المهاجرين تبدو ممارساته بوضوح أيضاً داخل مجتمع جنوب أفريقيا.

وكشفت الدراسة، حقيقة مرعبة، أن أكثر أشكال الممارسات السلمية المناهضة للمهاجرين غالباً ما تكون بمنزلة "خطوة أولى" في مسيرة التصعيد التي تقود في نهاية المطاف إلى هجمات عنف مدفوعة بفوبيا كراهية الأجانب، فالمشاركات السابقة في أنشطة سلمية مناهضة للمهاجرين مثل المظاهرات تبين أنها تكون محدداً جوهريا لمثل هذه النوعية من العنف ضد الأجانب والمهاجرين.

ولهذا السبب، أوصى باحثو المجلس في دراستهم بضرورة أن يولي صناع القرار والسياسيون اهتمامهم بالأنشطة السلمية غير العنيفة المناهضة للمهاجرين باعتبارها إنذاراً مبكراً يؤشر إلى ما قد يتبعها من جرائم كراهية وعنف ضد المهاجرين والأجانب، وخلصت الدراسة إلى أن أكثر النتائج المثيرة للقلق تتمثل في أن أكثر من واحد من بين كل 10 مواطنين بالغين في جنوب أفريقيا لم يشارك في أنشطة عدائية لمناهضة للمهاجرين خلال بحث أجري في عام 2018، لكنهم قالوا إنهم كانوا على استعداد للمشاركة في ذلك.

وأضافت النتائج، أن هناك ملايين من المواطنين العاديين في جنوب أفريقيا كانوا على استعداد للانخراط في سلوكيات مناهضة للمهاجرين، لذا فإن الموارد والاعتمادات المخصصة لمواجهة تلك الظاهرة ينبغي أن تكون موازية لحجم المشكلة التي تعانيها البلاد.

وتمتلك دولة جنوب أفريقيا خطة عمل وطنية لمحاربة العنصرية، والتمييز، وكراهية الأجانب، والمشاعر السلبية المصاحبة لتلك القضايا، وتضمت تلك الخطة معايير متقدمة تشمل إدماج المهاجرين، وتحسين سبل إنفاذ القانون، والتعليم المدني، وزيادة قدرة المهاجرين وتمكينهم من الحصول على حقوقهم المعمول بها دستورياً، وأوصت الدراسة بأنه بدلاً من التركيز على الحلول قصيرة الأجل لمواجهة تلك المشكلة، فإن حكومة جنوب أفريقيا عليها أن تعمل بجدية بالتعاون مع المجتمع المدني والحكومات الأجنبية والرأي العام في البلاد لتنفيذ خطة العمل الوطنية المتطورة حتى تتمكن من التصدي لظاهرة كراهية الأجانب ومناهضة المهاجرين وأعمال العنف والنهب المرافقة لها.