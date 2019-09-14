لقى شخص مصرعه، وأصيب اثنان آخران، بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم، إثر وقوع حادثي سير منفصلين على الطريق الدولي الساحلي بنطاق مركزي إدكو وكفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدى القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد عبد القوى عمرو رئيس فرع البحث بكفر الدوار بالحادث، وكشفت التحريات، أنه أثناء سير سيارة نقل، على الطريق الدولي الساحلي، وأمام كوبري المعدية بمركز إدكو، انقلبت على جانب الطريق ما أسفر عن وفاة "السيد.م.د"، 45 سنة، ونقلت الجثة إلى مستشفى إدكو.

كما أصيب شخصان في حادث تصادم ميكروباص على الطريق الدولي الساحلي بمركز كفرالدوار اتجاه رشيد، وأسفر الحادث عن إصابة "أحمد محمد ألمظ، 26 سنة، ومحمد سامى شعبان 27 سنة" وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار العام، لتلقى العلاج.

وحرر محضران بالحادثين.