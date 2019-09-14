فنّد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعض الشائعات والادعاءات التي انتشرت مؤخرا، وبينها مزاعم بأنّه أجّل إعلان وفاة والدته، لتزامنه مع افتتاح قناة السويس الجديدة في 2015، قائلا: "لما يتقال إن حالة الوفاة اتأجلت لحين افتتاح القناة، بقى الراجل اللي يعمل كده في أهل بيته نصدقه تاني؟".

وأضاف السيسي خلال الجلسة الثانية من فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع": "وفي شائعة تانية قالت الراجل ده عمل المدفن على حساب مين؟"، مؤكدا: "الكلام ده كذب وافتراء، وهدفه تحطيم إرادة المصريين".

وواصل الرئيس: "لما رحت للرياسة قالوا لي تحب تتغدى إيه، قالوا لي كل اللي في الرياسة بيتغدوا على حساب البلد بالقانون، والله والله والله قلت لا أنا ولا الرياسة، كل واحد على حسابه، وكل الهدايا اللي جاتلي قد الأرقام دي 1000 مرة واتعمل بيها متحف اسمه مقتنيات الرئيس".

وتابع الرئيس قائلا إنّ ما تم إنجازه خلال 5 سنوات ليس لشخص أو لحكومة ولكن لأمة، متابعا: "اعتدنا على أنّ كل إنجاز يعقبه حملة كبيرة ضد البلد، وحالة التشكيك في كل شيء موجودة منذ فترة طويلة، وأصبحنا نميل لجلد أنفسنا".

وأكد السيسي أنّ "حالة التشكيك بدأت منذ فترة كبيرة حتى قبل السوشيال ميديا، وأنا من الجيل القديم اللي يتكلم، حالة الشك اتبنت في جزء من المجتمع المصري على مدار 50 سنة، في معانا ناس تشكك في كل شيء، لو في فن يشككوا في الفن وأهله، لو حدث كويس يشككوا فيه إلا أنفسهم، لدرجة إنّه بقى جزء من التركيبة النفسية لنا، بقينا نميل لجلد أنفسنا بشكل أو بآخر".