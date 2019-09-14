طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي المصريين، في معرض رده على الأكاذيب التي طالت جيش مصر العظيم، وذلك خلال كلمته بالجلسة الثانية من فعاليات المؤتمر الثامن للشباب، بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، مؤكّدًا أنَّ ابنكم شريف وأمين ومخلص، أما جيشه فصلابته نابعة من شرفه.

السيسي: مش هتيجي شوية أخبار اللي توقفنا

كما أكّد الرئيس السيسي قوة الجيش المصري وبسالته بقوله: "مصر لديها جيش هو الأقوى في المنطقة دي"، متابعًا "إحنا مخبيين كل حاجة، والله مخبيين كل حاجة، جيش مصر جيش وطني شريف، صلب، وصلابته نابعة من شرفه، مش هتيجي شوية أخبار اللي توقفنا".

السيسي للمصريين: كل حاجة اتقالت كان هدفها تحطيم إرادتكم وفقدانكم الأمل

وعن الأكاذيب المتداولة عبر "السوشيال ميديا"، فوصفها الرئيس السيسي بوسيلة لتحطيم إرادة الشعب المصري، موضحًا: "كل حاجة اتقالت كان هدفها تحطيم إرادتكم وفقدانكم الأمل، وده خطر كبير".

وأوضح الرئيس أنَّ الشائعات لن تنال لا من جيش مصر وأبطاله، ولا من ثقة الشعب في بسالته وجسارته، مبينًا أن حديثه ليس ردًا على أحد بل تأكيدًا لمعان وقيم أصيل: "مش برد على حد، لكن بأكد معاني وقيم معروفة عني من زمان، المفروض إن جيشك كدة والقائد الأعلى كدة، قصور رئاسية؟! آه عامل قصور رئاسية وهعمل كده، أنا بعمل دولة جديدة، ولما تهزوا الثقة في الراجل ده، ولما تتكلموا بالباطل هتخوفوني ولا إيه؟!".

وانطلقت فعاليات المؤتمر الثامن للشباب، صباح اليوم السبت، برعاية ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.

وتتضمن أجندة المؤتمر الذي ينعقد لمدة يوم واحد، ثلاث جلسات، الجلسة الأولى تحت عنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا"، وجلسة ثانية بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، إضافة إلى جلسة "اسأل الرئيس".

ويعتبر المؤتمر الوطني للشباب فرصة للحوار، والتعرف على أفكار الشباب وأطروحاتهم ودعم التواصل بين الدولة المصرية وشبابها، وذلك عقب إطلاق مؤتمر الشباب للمرة الأولى في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء في أكتوبر 2016.