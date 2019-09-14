وجه المستشار خالد عابدين رئيس نيابة مركز المحلة بمحافظة الغربية اليوم، بإنهاء إجراءات تشريح ودفن جثة عامل لقي مصرعه نتيجة سقوطه المفاجئ من الطابق 13 بسبب اختلال توازنه وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة يفيد بورود إخطارا من شرطة النجدة بمصرع المواطن "محمد.ك" 23 سنة، مقيم بقرية بلقينا دائرة مركز المحلة نتيجة سقوطه من الطابق 13 أثناء عمله في أحد الأبراج بمنطقة الغزل بحي أول المحلة.

كما تم التحفظ على الجثة لمشرحة المستشفى وتم استخراج تصريح بالدفن الضحية لتسليمها الى ذويها وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح ودفن الجثة.