أدى انفجار استهدف على ما يبدو متجرا صغيرا في مدينة لوند بجنوب السويد، أمس الجمعة، إلى إصابة شابة من المارة بجروح بالغة، وقالت المتحدثة باسم الشرطة أيفلينا أولسون، لوكالة "فرانس برس" الفرنسية: "لدينا معلومات تفيد أن النوافذ الواقعة على بعد مئة متر تضررت"، فيما لم يتم توقيف أي شخص لكن الشرطة على اتصال مع أصحاب متجر لمنتجات صيانة الآليات.

وأصيبت شابة في العشرين من العمر كانت تمر بالقرب من المحل "بجروح بالغة" في الانفجار لكنها ليست في حالة خطيرة، وقد نقلت إلى المستشفى، وفتح تحقيق في "تخريب يعرض الأمن العام للخطر" و"التسبب بجروح جسدية".

جدير بالذكر أن لوند تقع بالقرب من مدينة مالمو ويبلغ عدد سكانها نحو تسعين ألف نسمة، وهي مقر واحدة من أقدم وأهم جامعات السويد يدرس فيها نحو أربعين ألف طالب.