يحيي العالم، غدا الأحد، اليوم الدولي للديمقراطية لعام 2019 تحت شعار: "المشاركة"، والذي يسلط الضوء على الديمقراطية باعتبارها لبنة أساسية للسلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت القرار 62/7 في سبتمبر 2007، باعتبار يوم 15 سبتمبر يوما عالميا للديمقراطية، حيث يعد هذا اليوم فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في رسالة له بهذه المناسبة، إن الديمقراطية تتعلق في جوهرها بالناس، وهي تقوم على الشمول والمساواة في المعاملة والمشاركة - وهي لبنة أساسية في صرح السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. وهذه القيم والتطلعات لا يمكن أن ينظر إليها على أنها مجرد مسألة صورية أو مجرد كلام. بل يجب أن تكون حقيقة في حياة الناس، ومع ذلك، فإن اليوم الدولي للديمقراطية يأتي في وقت يشهد تدني مستويات الثقة وارتفاع مستوى القلق.

وأضاف جوتيريش، أن الناس ينتابهم شعور بالإحباط من جراء تزايد أوجه عدم المساواة، ويشعرون بالاضطراب من جراء التغييرات الكاسحة المترتبة على العولمة والتكنولوجيا. فهم يشهدون استمرار النزاعات دون أي تسوية، واستمرار حالة الطوارئ المتعلقة بالمناخ دون أي إجابة، واستمرار حالات الظلم دون التصدي لها، وتقلص الحيز المدني، وحث المسؤول الأممي، جميع الحكومات على احترام الحق في المشاركة الفعلية والجوهرية والمجدية.

ويقيس مؤشر الديمقراطية العالمي لعام 2018 حالة الديمقراطية في 167 بلداً، منها 166 بلدا ذا سيادة، و165 بلداً أعضاء في الأمم المتحدة. ويمنح الدول درجة من 10 لعدد من المعايير مثل المشاركة السياسية وعمل الحكومة والعملية الانتخابية والتعددية والثقافة السياسية والديمقراطية والحريات المدنية بشكل عام، ثم يصنف الدول إلى أربعة تصنيفات، تبدأ من دول ديمقراطية كاملة، ثم ديمقراطية منقوصة، يليها نظام هجين يجمع بين الديمقراطية والاستبداد، وأخيراً الدول ذات الأنظمة الاستبدادية.

وجاء في التقرير قائمة الدول التي تعتبر ديمقراطية كاملة، حيث جاءت النرويج في المقدمة، يليها أيسلندا والسويد فنيوزيلندا ثم الدنمارك فكانت أكثر خمس دول في العالم ذات أنظمة ديمقراطية كاملة. وجاءت باقي الدول ذات ديمقرطية كاملة حتى المركز الـ 20 وهي كما يلي: كندا، أيرلندا، فنلندا، استراليا، سويسرا، هولندا، لوكسمبورج، ألمانيا، المملكة المتحدة، أوروجواي، النمسا، موريشيوس، مالطا، اسبانيا، كوستاريكا .

وبحسب المؤشر فإن أستراليا ونيوزيلندا هما "الديمقراطيتان الكاملتان" الوحيدتان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها، في حين أن الولايات المتحدة هي من بين الدول التي لم تستطع الوصول إلى المراتب الأولى في المؤشر، حيث حصلت على المرتبة 25 ضمن قائمة الدول ذات الديمقراطيات المعيبة .