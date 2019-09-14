افتتح اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، اليوم، معسكر إعداد القادة الأول الذي تنظمه جامعة الفيوم تحت عنوان "الفيوم وطنية"، والذي يستمر حتى 17 سبتمبر الجاري.

واستمع المحافظ خلال اللقاء، لتساؤلات الطلاب والرد عليها، مؤكدا ضرورة التواصل لحل جميع المشكلات، وتأهيل كوادر شبابية قادرة على دعم مؤسسات الدولة في المستقبل، وتحلي الشباب بالإصرار والمثابرة لتحقيق النجاح والوصول للهدف.

حضر اللقاء، النائب أشرف رشاد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والدكتور خالد عطاالله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وعدد من أساتذة الجامعة والطلاب.