أكدت اللجنة المنظمة لمؤتمر الشباب، أن النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني للشباب التي استضافها مركز المنارة للمؤتمرات الدولية اليوم، شهدت تنوعا يُعد الأكبر في تاريخ المؤتمرات الوطنية للشباب بحضور مختلف فئات الشباب جغرافيا ومهنيا وتخصصيا.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن المؤتمر شهد حضور شباب البرنامج الرئاسي بتنوعهم المعهود ومختلف الشباب من المحافظات سواء في الدلتا أو الصعيد أو المحافظات الحدودية، بالإضافة إلى شباب مختلف الجامعات جنبا إلى جنب مع طلاب الكليات العسكرية وطلاب كلية الشرطة.

كما حضر أيضا شباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية وشباب أطباء وشباب باحثين وأكاديميين، بالإضافة إلى شباب الأحزاب السياسية وتنسيقية شباب السياسيين.

وأشارت اللجنة المنظمة إلى المشاركة الواسعة لشباب الرياضيين في المؤتمر، والذين وصفتهم بـ"الرمز الحقيقي للشباب"، حيث شارك فريق كرة اليد للناشئين والذي توج بلقب كأس العالم لكرة اليد، إضافة إلى لاعبي مصر في دورة الألعاب الأفريقية والذين اكتسحوا الدورة بأكبر عدد من الميداليات في تاريخ الدورة.

وانعقد المؤتمر الثامن للشباب بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، وتضمنت أجندة المؤتمر الذي ينعقد لمدة يوم واحد ثلاث جلسات، الجلسة الأولى تحت عنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، وجلسة ثانية بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، إضافة إلى جلسة "اسأل الرئيس".