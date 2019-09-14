أعلن البيت الأبيض، أن أمريكا تندد بقوة بالهجوم على البنية التحتية لقطاع الطاقة بالسعودية، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأكد البيت الأبيض أن ترامب تحدث مع ولي العهد السعودي لتقديم الدعم للسعودية في الدفاع عن نفسها.