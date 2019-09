فيديو: قتيل و5 جرحي في حادث إطلاق نار بكندا

لقى شخص مصرعه، بينما أصيب 5 آخرين، نقلوا إلى مستشفى غرب مدينة تورنتو في كندا، إثر تعرضهم لحادث إطلاق نار، مساء السبت، حسبما ذكرت الشرطة الكندرية، في أثناء بحثها عن مرتكبيه.

وقالت إيرينا ياشنيك، من شرطة بيل الإقليمية، إن حادث إطلاق النار وقع خارج مبنى سكني في منطقة ميسيسوجا بمقاطعة أونتاريو جنوب شرق البلاد، بعد الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي (12 صباحا في مصر)، وتوفي شخص واحد في مكان الحادث، بينما تم نقل 5 آخرين إلى المستشفى متأثرين بجراحهم، وفقا لموقع "ctvnews".

The scene of the shooting in Mississauga. I can count at least 14 police cruisers here right now. 1 person is dead & four others were shot- including two teenagers, now with serious injuries, and one woman in life-threatening condition. @CityNews pic.twitter.com/l8U0tpZjqx