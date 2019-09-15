أعنلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه في إطار التعاون المشترك بين صندوق تطوير المناطق العشوائية ومحافظة الشرقية، تم الانتهاء من إنشاء سوقين حضاريين لنقل الباعة من سوقي مسجد العطار وميدان الساعة العشوائيين، مبنية أنها أسواق متنوعة الأنشطة تخدم شريحة عريضة من المواطنين القاطنين بالمنطقة المحيطة.

وقال المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إن وحدات البيع بالسوقين القائمين تتمثل في مجموعة من الطاولات والفروشات الأرضية والتروسيكلات التي تنتشر بالطريق، وتبلغ المساحة الإجمالية للسوقين الجديدين حوالي 1620 م2 ويوفران 89 وحدة بيع.

وفى محافظة الدقهلية، جرى البدء شهر يوليو الماضي في تنفيذ مشروع إحلال وتبديل خطوط الصرف الصحي بمدينة بلقاس، وجرى العمل بعدد 6 شوارع من أصل 12 شارعا.

وأوضح "صديق" أنه تم بالفعل الانتهاء من 3 شوارع وهي: "شارع جودة يوسف، وشارع مايز خليل، وشارع خلف صيدلية الدقم"، وجار العمل بـ3 شوارع، هي: شارع محمد مجاهد، وشارع دكتورة هبة، وشارع الشعراوي.

وأضاف "صديق": تبلغ أطوال ما تم تنفيذه على الطبيعة بالمتر الطولي 877 مترا من أصل 1550 مترا إجمالي المقايسة، كما تم تنفيذ 31 مطبقا من أصل 148 مطبقا بالمقايسة، ونسبة تنفيذ الأعمال 56٪.