وجه الدكتور محمد الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الاسلامية بالإمارات الشكر لمصر على فتح ملف فقه بناء الدول، مشيرا إلى أن الدين يتضمن في منهجه الاجتهادات المتجددة والتي تخضع لتغيرات الزمان والمكان لتحقيق المقاصد الإنسانية الكبري في حفظ الوطن والنسل والدين.

وأضاف "الكعبي"، في كلمته بالمؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المنعقد بأحد فنادق القاهرة، أن فقه بناء الدول تعرض لتشويه من قبل جماعات منحرفة صنعت التشدد والتطرّف باسم الدين ومارست أبشع الجرائم الإرهابية وتبنت تفسيرات مغلوطة للقرآن والسنة فقسمت العالم لدار إسلام وكفر، وأطلقت شعارات الحاكمية والولاء والبراء ونشرت التطرّف والتمرد الديني في المجتمعات وكفرت وقتلت من يختلف معها، ونشرت الخوف والرعب ضمن استراتيجية التوحش، وأحيت الرق وسبي النساء وتدمير الدول الوطنية واختطاف الأطفال وتجنيدهم وإشراك مرتزقة العالم في التدمير.

وأوضح الكعب، أن فقه بناء الدولة يظهر في تجربة الإمارات حينما بنى الشيخ زايد آل نهيان دولة عصرية حديثة قوية الأركان تسخر إمكانيتها لبناء الإنسان وتستند في دستورها على فهم حقيقي للدين قائم علي احترام الإنسان، متابعا أن الإمارات تتبنى سياسة التعارف الإنساني، مستشهدا بما ذكره الله تعالى "لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم".

وطالب الكعبي، بإعداد دراسات لإنتاج الفقه الإسلامي الحضاري وتصحيح التشوهات التي ألحقت به نتيجة طرق التفكير المتطرفة والممارسات الخاصة بالإسلام السياسي.