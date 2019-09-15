قال الدكتور عبد اللطيف دريان، مفتي لبنان، فقه بناء الدولة هو موضوع شديد الأهمية، معني بذلك الدولة العربية والإسلامية، فكيف نسطيع نحن أهل العلم والدين الإسهام في بناء دولة النمو والنهوض والاستقرار والإدارة الرشيدة، فليس هناك انفصال بين الدين والدولة، ومهمتنا الدينية تقضي دعم الأمن والأمان والاستقرار.

وأضاف دريان، خلال كلمته بمؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية "فقه بناء الدول.. رؤية فقهية معاصرة"، أنه تأتي مسئولياتنا في البناء السياسي للدول مثل البناء الديني، فضلا عن مسئولياتنا في التعليم والفتوى وفهي شؤون مسائل تثير القلق وتحتاج إلى العلم والخبرة.

وتابع مفتي لبنان": "الآن على عاتقنا مسؤليات عديدة لاستعادة الزمام لبناء الدولة الوطنية بجهودنا، فالدولة هي التي تحرص الدين وتنظم علاقتنا بالعالم والمجتمع الدولي ولذلك علينا الاهتمام ببناءها أولا".