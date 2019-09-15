توجَّه التونسيون إلى صناديق الاقتراع صباح اليوم، لاختيار رئيس جديد لهم هو الثاني عبر الانتخابات الحرة المباشرة منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011، والذي أعقبه رئيسان لكل واحد منهما ظروفه وقصته.

وغادر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي البلاد هاربا في 2011 إلى المملكة العربية السعودية إثر احتجاجات شعبية عارمة، فجرت موجة من الاضطرابات ليس في تونس وحدها بل في المنطقة ككل، وأطاحت بعدة أنظمة عربية تحت ما سمي بـ"الربيع العربي".

وتزامنا مع إجراء الانتخابات الرئاسية التونسية، اليوم، أعلن محامي زين العابدين بن علي، قبل أيام، أن الحالة الصحية للرئيس الأسبق ليست على ما يرام، وتم نقله إلى المستشفى قبل أن يعود إلى بيته.

أما الرئيس الثاني الذي حكم تونس عقب الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي، فكان المنصف المرزوقي الذي دخل سباق الانتخابات الرئاسية 2019، وقد انتخبه المجلس التأسيسي في 12 ديسمبر 2011 رئيسا مؤقتا للبلاد، وقد عرف بقربه من حركة "النهضة" التابعة لتنظيم الإخوان الدولي.

وخاض "المرزوقي" سباق انتخابات الرئاسة في 2014 ونجح في الوصول إلى جولة ثانية، في مواجهة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، إلا أن دعم الإخوان لـ"المرزوقي" لم يشفع له في صناديق الاقتراع وخسر الانتخابات.

أما الثالث وآخر رؤساء تونس قبل انتخابات 2019، هو الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي الذي استطاع خلق حالة من الالتفاف الشعبي حوله في مواجهة تيار الإخوان وحلفائه في البلاد، وقد هزم المنصف المرزوقي المدعوم من الإخوان انتخابات الرئاسة 2014.

وقبل نهاية ولايته بفترة بأشهر قليلة، رحل "السبسي" عن عمر ناهز 92 إثر أزمة صحية في 25 يوليو الماضي.

وتشهد الانتخابات منافسة غير مسبوقة مع مشاركة 26 مرشحا في السباق إلى قصر قرطاج، وإنا كان انسحب منهم اثنان قبيل يوم الانتخابات لمصلحة المرشح عبدالكريم الزبيدي وزير الدفاع السابق.

وأبرز المرشحين رئيس الحكومة الليبرالي يوسف الشاهد ورجل الدعاية الموقوف بتُهم تبييض أموال نبيل القروي الذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد، إضافةً إلى عبد الفتّاح مورو مرشّح حزب "حركة النهضة" التابعة لتنظيم الإخوان الدولي.

وتبدو الانتخابات مفتوحةً على كلّ الاحتمالات، وهو ما زاد ضبابيّة المشهد بين ناخبين لم يحسم جزء كبير منهم قراره، ومراقبين اختلفت توقّعاتهم، علماً أنّ القانون يحظر نشر نتائج عمليّات سبر الآراء خلال الفترة الانتخابيّة.

وستُجرى عمليّات الفرز في كلّ مكتب اقتراع، ويُنتظر أن تنشر منظّمات غير حكوميّة ومراكز استطلاع الآراء توقّعاتها الأوّلية على أن تُعلن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات النتائج الأوّلية في 17 سبتمبر.