قررت النيابة العامة بالقاهرة حجز صاحبي مخزنين للأحذية على ذمة التحريات وذلك لاتهامهما بالادارة بدون ترخيص، حيث يحتوي المخزنان على مضبوطات مجهولة المصدر بباب الشعرية، وأمرت النيابة التحفظ على المضبوطات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا بتمكن مباحث قسم شرطة باب الشعرية من ضبط صاحب مخزن مستلزمات أحذية كائن بدائرة القسم لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وعثر بداخل المخزن على 2500 أحذية وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

كما تمكنت من ضبط مسؤول عن مخزن أحذية كائن بدائرة القسم لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من الأحذية مستخدمًا علامات تجارية لماركات عالمية، وغش في ذلك جمهور المستهلكين، وعثر بداخل المخزن على 16840 أحذية وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهتهما اعترفا بإدارتهما المخزنين "بدون ترخيص"، وحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.