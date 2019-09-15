نفذت عناصر من قوات الصاعقة المصرية وعناصر من القوات الخاصة الأمريكية التدريب المصري الأمريكي المشترك (JCET) لمكافحة الإرهاب بميادين التدريب القتالي لقوات الصاعقة، وذلك في إطار خطة التدريبات المشتركة، التي تنفذها القوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة.

تضمن التدريب تنفيذ العديد من الرمايات النمطية وغير النمطية من أوضاع الرمي المختلفة، والتي أظهرت مدى الدقة في إصابة الأهداف من الثبات والحركة، والتدريب على التعامل مع العبوات الناسفة والشراك الخداعية بمختلف أنواعها، وتنفيذ تدريبات مشتركة للقتال فى المدن والمناطق المبنية والأراضي المفتوحة، والقضاء على البؤر الإرهابية المسلحة داخل المناطق السكنية وتطهيرها، ومواجهة المواقف التكتيكية الطارئة في أثناء إدارة العمليات وكذلك التدريب الطبى التكتيكي.

وألقى قائد قوات الصاعقة خلال إحدى مراحل التدريب كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مرحبا بالقوات الأمريكية المشاركة على أرض مصر، مؤكدا عمق علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

يذكر أن التدريب (JCET) تنفذه عناصر من الصاعقة المصرية والقوات الخاصة الأمريكية منذ عدة سنوات بما يساهم في نقل وتبادل الخبرات وصقل مهارات العناصر المشاركة والقدرة على تنفيذ عمل جماعي لمواجهة التهديدات والتحديات المختلفة.