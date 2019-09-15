مفكر سعودي: حفاظ الشعوب على سيادة الدول أمر حتمي لمواجهة المتطرفين

أكد الشيخ عبدالله بن محمد بن فدعق، المفكر السعودي، أن حفاظ الشعوب على سيادة الدولة وسلطاتها أمر محتم ضد هذه الجماعات المتطرفة، التي تحاول وضع الناس في تقابلية بين الدين والدولة.

وقال فدعق، في كلمته بمؤتمر المجلس الأعلي للشئون الإسلامية الـ 30 المنعقد بالقاهرة تحت عنوان "فقه بناء الدول رؤية عصرية"، إن الوسطية والعدالة أركان تؤدي إلى رفعة المجتمعات على عكس الإرهاب، داعيًا لضرورة توحيد الجهود لمواجهة الأفكار المتطرفة والمتشددة، حيث إنه قد أصبح أمرًا ضروريًا لحفظ الدولة وأركانها ضد الإرهاب الذي صار ظاهرة دولية لا تحدها حدود، تأكل الأخضر واليابس، لذا حان الوقت للتكاتف والوقوف صفا واحدا ضد التطرف والإرهاب والتشدد الذي تبنته بعض الجماعات الدموية التي هددت السلم والأمن الذي طالما عاشت فيه أمتنا ومنطقتنا العربية.

في سياق متصل أكد الشيخ مصطفى يوسف سيباهيتش، المفتي العام لبلجراد، أن دعوة صربيا لمؤتمر الأوقاف ورعايتها لدولٍ تمثل نسبة الإسلام فيها أقلية تبين عظمة مصر، وأن موضوع مؤتمر الأوقاف ينم عن عظمة مصر ودورها في خدمة قضايا الإسلام والمسلمين.

وأضاف، في كلمته بالمؤتمر، "عشنا أزمنة طويلة بسبب الحروب وسفك الدماء، وبالرغم من المحاولات التي تسعى لإساءة استخدام الدين فسوف تظل تحيتنا (السلام) التي هى تحية المسلمين في جميع أنحاء العالم".