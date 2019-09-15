أغلقت منذ قليل صناديق الانتخابات للرئاسة التونسية التي انطلقت صباح اليوم وسط أجواء هادئة تنافس فيها 24 مرشحا بعد انسحاب اثنين.

وحول نسبة المشاركة المتوقعة في عملية التصويت، قال محمد تليلي المنصري عضو الهيئة المستقلة للانتخابات التونسية، في تصريح لـ"الوطن"، إن عملية العد والفرز بدأت عقب إغلاق صناديق الاقتراع، وأتوقع أن تكون نسبة المشاركة في حدود 35%.

وأضاف "المنصري": "هذه ليست نسبة نهائية يمكن أن تزيد، لكنها ستكون قريبة من هذا، وهي في كل الأحوال نسبة ضعيفة لم تكن منتظرة".

وتوجه صباح اليوم التونسيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد لهم هو الثاني عبر الانتخابات المباشرة منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011.

وأبرز المرشحين رئيس الحكومة الليبرالي يوسف الشاهد ورجل الدعاية الموقوف بتُهم تبييض أموال نبيل القروي الذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد، إضافةً إلى عبد الفتّاح مورو مرشّح حزب "حركة النهضة" التابعة لتنظيم الإخوان الدولي.

وتبدو الانتخابات مفتوحةً على كلّ الاحتمالات، وهو ما زاد ضبابيّة المشهد بين ناخبين لم يحسم جزء كبير منهم قراره، ومراقبين اختلفت توقّعاتهم، علماً أنّ القانون يحظر نشر نتائج عمليّات سبر الآراء خلال الفترة الانتخابيّة.

وتُجرى عمليّات الفرز في كلّ مكتب اقتراع، ويُنتظر أن تنشر منظّمات غير حكوميّة ومراكز استطلاع الآراء توقّعاتها الأوّلية على أن تُعلن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات النتائج الأوّلية في 17 سبتمبر.