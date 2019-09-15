رئيس "الشؤون الإسلامية" بالكاميرون: الإسلام لم يضع نظاما محددا للحكم

أكد الدكتور عمارو مالام جبرنج، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالكاميرون، أن الدولة العصرية هي دولة القانون، وهي دولة ديمقراطية منفتحة على الدول الأخرى في إطار العلاقات الدولية والعولمة.

وأوضح جبرنج خلال كلمته بمؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الـ30، أنه يجب احترام سيادة الدول، والتعاون متعدد الأطراف الذي يهدف إلى تنمية عادلة ومتوازنة، والذي من شأنه أن يسهم في حفظ السلام مستقبلا على كوكبنا.

وأضاف جبرنج: "الدولة الإسلامية خلال فترة تكوينها في المدينة المنورة كانت مثالا عمليا تطبيقيا للتعايش السلمي، والتسامح، واحترام دين ومعتقدات جميع مواطني الدولة".

وتابع: "الإسلام لم يضع نظاما محددا أو جامدا للحكم لا يمكن الخروج عنه، وإنما وضع أسسا ومعايير متى تحققت كان الحكم رشيدا يقره الإسلام، ومتى اختلت أصاب الحكم من الخلل والاضطراب بمقدار اختلالها"، فليس ثمة تعارض بين الإسلام والعلم.

وقال رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالكاميرون: "لا بد أن نفرق بين الدين والتطرف، فالإسلام يدعونا إلى التسامح والرحمة والإخلاص ومكارم الأخلاق، وكذلك إلى التعايش السلمي بين الأنا والآخر، أما بالنسبة للتطرف والإرهاب فهما يدعوان إلى التخريب، والتدمير، والهدم، والخراب، والتفكيك، والاستيلاء على الأموال، واستحلال إراقة الدماء، وبالتالي لا بد من استئصال هذا الداء من كل المجتمعات".