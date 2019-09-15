قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الخريف سيبدأ هذا العام مبكرا 10 أيام عن ميعاده الطبيعي كما حدث العام الماضي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، أن درجات الحرارة تكون معتدلة جدا في الخريف، كما أن نسبة الرطوبة وقت هطول المطر تزداد لكنها تظل معتدلة باقي اليوم.

وتابع أن الفصل يتخلله أحيانا حالات عدم استقرار، مشيرا إلى أن هطول الأمطار يكون غزيرا في بعض المناطق والتي قد تصل حد السيول في المناطق المحاطة بالجبال.

واستطرد أن هيئة الأرصاد تصدر بيانات استباقية إلى الجهات المختصة والإعلام والمحافظات قبل 72 ساعة من وقوع أي حدث.