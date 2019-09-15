أديب عن مقتل إرهابيين بشمال سيناء: "بفرح أوي بالعمليات الاستباقية دي"

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته وفخره بالعملية الاستباقية التي قامت بها الأجهزة الأمنية بعد قيامها بالقضاء على مجموعة من العناصر الإرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بشمال سيناء، وذلك خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

وأوضح أديب، أن معلومات توافرت لدى الأجهزة الأمنية حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء وقيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة، ونجحت الشرطة في القضاء عليهم.

وتابع: "أنا بفرح فرح شديد من العمليات الاستباقية دي، هناك عمليات كثيرة ومش كلها يتم الإعلان عنها، العناصر الإرهابية دي كان معاها مخزن أسلحة وذخائر، وكانوا بيستخدموا سيارات عادية، السيارة المضبوطة مبلغ بسرقتها بالإكراه من أحد المواطنين".

وواصل: "كل واحد يخلي باله من العربية بتاعته، ويبقى حريص عليها، ويبلغ الشرطة أول ما تتسرق، لأنها ممكن يتعمل بيها عملية إرهابية ومحدش حاسس".