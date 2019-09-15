شن مركز ومدينة برج العرب، بغرب الإسكندرية، حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، بـ"نجع الأفراد بحري" بقرية بهيج، وذلك في إطار تفعيل القانون، وإحكام السيطرة على المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة منزل على مساحة 400 مترا بخارجه سور بدون سقف، وإزالة سور على مساحة 200 مترا بداخله غرفة بدون سقف، وإزالة سور على مساحة 600 مترا.

جاء ذلك بحضور المهندسة نادية جبر، سكرتير عام مركز برج العرب، ومشرف قطاع البرج وعضو من إدارة الشئون القانونية، وعضو من إدارة المتابعة الميدانية، وعضو إدارة المشروعات بالمركز.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.