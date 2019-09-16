رئيس قطاع الآثار عن الكشف الجديد في سوهاج: المنقبون خالفوا القانون

صورة من داخل المكان الأثري

استبعد الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، أن تكون الغرف الأثرية، التي عثر عليها أسفل أحد المنازل في سوهاج بواسطة الأهالي بعد عمليات حفر، معبدا من العصر البطلمي، مؤكدا أن المنقبين خالفوا القانون.

وقال عشماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه "قد يكون بناء من العصر الروماني عبارة عن حمامات وقنوات تصريف كبيرة نظرا لكونها ممرات مبنية بالطوب الأحمر".

وأكد أن من قاموا بالتنقيب خالفوا القانون، مشيرا إلى أن هؤلاء من راغبي الثراء السريع في المناطق السكنية المتاخمة للمناطق الأثرية القديمة، مشددا على أن القانون يلزم المواطنين في المناطق الأثرية بإبلاغ الآثار عند الإحلال والتجديد أو الحفر لأي سبب داخل المنزل.

وأوضح عشماوي أن المنزل الآن يخضع للنيابة العامة وأن النيابة ستأمر بتسليمه للآثار فيما بعد لترصد له الآثار ميزانية من أجل إتمام الكشف الأثري اللازم، مشددا على أن الآثار ستتحرك فور انتهاء النيابة من تحقيقاتها.