قال يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، إن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية اعتمد الالتحاق بفصول الخدمات ثانوي عام مسائية بالصف الأول الثانوي بنظام الخدمات للعام الدراسي 2019/2020، بحد أدنى 170درجة وفقا للكثافة وطلبات أولياء الأمور.

فيما كانت المرحلة الأولى للصف الأول الثانوي للتنسيق 215 درجة، والثانية 210 درجات والثالثة 205، وذلك بناء على مذكرة جرى رفعها وكيل مديرية التربية والتعليم.

والجدير بالذكر أن أعداد الناجحين في امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغت 67646 طالب.