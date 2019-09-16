شنت الأجهزة الأمنية بالغربية، اليوم، حملات مرافق وإشغالات مكبرة، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بمجالس المدن والأحياء، أسفرت عن تحرير 323 مخالفة مرافق وإشغالات، ورفع 65 حاجزا خرسانيا بشوارع طنطا والمحلة.

وأسفرت جهود الحملات الأمنية عن تحرير 323 مخالفة مرافق وإشغالات، ورفع 65 حاجزا خرسانيا، وإغلاق 12 مقهى غير مرخص، وإخلاء شوارع: "أسواق العباسي القديم، القنطرة، ترعة الشيتي، وسيجر" من الباعة الجائلين وتوسعة خطوط التسيير بالتنسيق مع رجال المرور.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من حكمدار مديرية الأمن، يفيد بشن حملات مرافق وإشغالات مكبرة تحت إشراف العقيد وسيم قنديل مدير مباحث المرافق والإشغالات، والمقدم مصطفي النمس مدير مباحث المرافق بمركزي سمنود والمحلة، والرائد عمرو الجزار وكيل مباحث المرافق والإشغالات بمركزي سمنود والمحلة، لإحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين والحد من انتشار الباعة الجائلين على مستوي مراكز المحافظة.