ألزم قانون السلطة القضائية النائب العام والمعينين بالقضاء، حلف يمين قانونية عند تعيينهم، وحددت المادة 71 من القانون نص اليمين القانونية وهي: "أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن احترم القوانين".

ويؤدي أعضاء النيابة المعينون الجدد اليمين بهذا النص قبل تعيينهم، ويكون أداء النائب العام لليمين أمام رئيس الجمهورية، أما أعضاء النيابة الآخرين فيؤدون اليمين أمام وزير العدل، بحضور النائب العام.

ويؤدي رئيس محكمة النقض اليمين أمام رئيس الجمهورية، أما رجال القضاء الآخرين فيؤدون اليمين أمام مجلس القضاء الأعلى.

ولا يكرر أداء اليمين القانونية عند الترقية أو النقل بين القضاء والنيابة العامة.

وأدى النائب العام الجديد المستشار حمادة الصاوي اليمين القانونية، صباح اليوم، أمام رئيس الجمهورية، وذلك بعد تعيينه نائبا عاما لمدة 4 سنوات تبدأ من يوم 19 سبتمبر الجاري، خلفا للمستشار نبيل صادق النائب العام المنتهية ولايته.

ومنح رئيس الجمهورية وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للنائب العام المنتهية ولايته المستشار نبيل صادق الذي تولى منصب النائب العام خلال السنوات الأربع الماضية.