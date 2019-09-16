استضاف برنامج "السفيرة عزيزة" المعروض على فضائية dmc، المطربة الصاعدة نسرين مصطفى، مع الإعلاميتين جاسمين طه زكي ونهى عبد العزيز.

وقالت نسرين، صاحبة الـ18 عامًا، إنها بدأت الغناء منذ 3 أعوام، حيث فوجئت بردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول تأديتها لأغنية "بنت أكابر" للفنانة أصالة، متابعة: "أنا بحب أصالة جدًا وبحب اللهجات دي، فقلت هغني الأغنية دي والحمد لله عجبت الناس".

وتابعت نسرين، موضحة أنها تحب الغناء منذ طفولتها، إلى أن قدمت لها والدتها للغناء في إحدى فرق الكورال بالموسيقى العربية، مستكملة: "لما بغني لأم كلثوم الناس بتقولي إن صوتي شبهها، وساعات بيتقالي صوتك كبير أكبر من سنك".