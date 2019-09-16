الرئاسة: البرنامج الاقتصادي حقق نتائج إيجابية خلال 3 سنوات

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مجلس محافظي المصارف المركزية العربية أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال لقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف راضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "dmc"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال 3 سنوات حقق نتائج إيجابية في معدلات النمو وخفض البطالة والحد من التضخم، وتنفيذ حزمة من المشروعات القومية الكبرى من مختلف المجالات.

الرئيس أكد لـ"المحافظين" أن الإصلاح الاقتصادي ما كان ليرى النور لولا تكاتف المصريين

وتابع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ما كان أن يرى النور بهذا الشكل لولا وعي الشعب المصري وتفهمه للإصلاحات الاقتصادية، موضحا أن المؤشرات الإيجابية للعملية الإصلاحية بدأت بالظهور خلال الفترة الماضية.

وأوضح "راضي" أن الأرقام المتداولة عن التجرية المصرية إيجابية جدا، موضحا أن محافظي المصارف العربية أشادوا بحزمة الحماية الاجتماعية في مصر بالتوازي مع الإصلاح الاقتصادي، واللافت أن الحماية الاجتماعية تضمن أمورا أخرى مثل الإسكان الاجتماعي والإسكان الاقتصادي.

أنشأنا 250 ألف وحدة للقضاء على العشوائيات وجهزت بالكامل وسلمت مجانا

وأوضح أن الدولة أنشأت مليون وحدة من هذين النوعين للشباب حديثي الزواج، "بنينا 250 ألف وحدة للقضاء على الأماكن العشوائية الخطرة بلا مقابل وجاهزة من كل التجهيزات، وهي غير مسبوقة على مستوى العالم وكانت محل إشادة بجانب الإجراءات الأخرى الموجودة بحزمة الحماية المجتمعية".

وأكد أنه تم الإشارة إلى أن كل المجهودات التي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية وهو مجهود شامل لكل قطاعات الدولة ولم يكن بتركيز على قطاع معين وبجميع المحافظات والوزارات، "كل ذلك تم بجانب مكافحة الإرهاب، وهو أمر صعب مع أي دولة لأن الحرب على الإرهاب مكلفة جدا، وهي حرب بكل معانيها، وعندما توليها الدول اهتماما يكون في كثير من الأحيان على حساب أمور أخرى اقتصادية أو تنموية لكن ذلك لم يحدث في مصر وتحركت الدولة في كل المسارات التنموية المختلفة".

وأشار إلى أن مجلس المحافظين من البنوك العربية الذي التقى الرئيس اليوم شهد أن هناك ما يسمى في الوقت الحالي بالأروقة الاقتصادية وما يسمى بالتجربة المصرية الناجحة الموجودة بقوة في المؤتمرات العالمية على كل المستويات، والإشادة بتنفيذ الإصلاح واستعادة الأمن والاستقرار في محيط إقليمي مضطرب جدا وفي ظروف دولية صعبة جدا.

رغم التراجع الاقتصادي عالميا إلا أن مصر تحتل المركز الثالث كأعلى معدل نمو اقتصادي

وتابع أنه يجب على الجميع أن يعلم أن العالم أجمع متراجع اقتصاديا في حين أن مصر تحقق ثالث أعلى معدل نمو اقتصادي في العالم بعد الصين والهند وهو إنجاز كبير في ظل التحديات والظروف الصعبة التي مرت بها مصر.

وأكد أن الرئيس شدد على أن الظهير الشعبي العريض من المصريين الذين ساندوا هذه الجهود والإرادة السياسية الصلبة هم الركيزة الأساسية في إكمال الإصلاح الاقتصادي.