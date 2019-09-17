حصلت "الوطن" على مستندات تثبت تورط الأميرة إسماعيل، صاحبة الفيديو المسيء لمصر، الذي بثته من تركيا، هي وشقيقتيها، في ممارسة وتسهيل الدعارة عام 1996 بالإسكندرية.

وآنذاك تحركت قوة من مباحث الإدارة العامة للآداب بالإسكندرية بعد استئذان النيابة العامة لمراقبة ومداهمة "شقة" هدى إسماعيل بمنطقة مينا البصل، لإدارتها هي وشقيقتيها الأميرة وعزيزة الشقة لممارسة الدعارة، وتسهيل الأعمال المنافية للآداب مقابل حصولهم على مبالغ مالية.

وتوصلت التحريات وقتئذ أن المتهمات تبين عدم وجود مورد رزق لهن سوى العمل بالدعارة.

وذكرت التحريات أن الفتاة التى تدعى الأميرة إسماعيل هي وشقيقتيها هدى وعزيزة، اعترفن، بسفرهن لعدد من الدول العربية، لممارسة الدعارة مقابل حصولهم على مبالغ مالية.

وجاء ذلك ضمن أوراق القضية، التي تحمل رقم 3014 لسنة 96 جنح سيد جابر.

وكان الإعلامي عمرو أديب، قد عرض فيديو لفتاة تدعى الأميرة إسماعيل الضبع والتي سجنت 3 سنوات بقضية "آداب" وهاربة من قضية قتل، تهاجم الدولة المصرية ومؤسساتها.

وقال أديب، خلال تقديمه لبرنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر": "اللي بتهاجم مصر دي عندها 3 قضايا آداب".

وعرض الإعلامي صحيفة الحالة الجنائية للفتاة، قائلا، "متقدرش تنكر إن دي صورتها ولا صحيفة الحالة الجنائية بتاعتها"، وأضاف متهكما "وطبعا كل ده لا يعيبها، أنا حابب إن الزعيمة دي أما تيجي مصر هنشوف هتظبطلنا البلد إزاي، ده كل قضاياها تسهيل دعارة هي وعيلتها كلها، وكل إخواتها شغالين في تسهيل الدعارة".