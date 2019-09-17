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البحوث الزراعية: مصر رقم 10 في إنتاج التمور.. "الاقتصاد المنسي"

البحوث الزراعية: مصر رقم 10 في إنتاج التمور.. "الاقتصاد المنسي"

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 17-9-2019 في مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 17-9-2019 في مصر

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 17-9-2019 في مصر

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 17-9-2019 في مصر

 "الإسكان" تعلن بدء حجز الأراضي المتميزة والأكثر تميزا بالمدن الجديدة

 "الإسكان" تعلن بدء حجز الأراضي المتميزة والأكثر تميزا بالمدن الجديدة

الدولار يفقد قرشا في بنكين ويستقر بباقي البنوك

الدولار يفقد قرشا في بنكين ويستقر بباقي البنوك

"The Irishman" يفتتح فعاليات "نيويورك" السينمائي وينطلق في جولة من المهرجانات إلى "أوسكار"

"The Irishman" يفتتح فعاليات "نيويورك" السينمائي وينطلق في جولة من المهرجانات إلى "أوسكار"

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كاميرات وردار.. هل تقلل إجراءات الأمن الجديدة الحوادث على كوبري صفط؟

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للسيارات والعقارات والزواج وتشطيب الشقة.. بنوك تقدم قروضًا للشباب

للسيارات والعقارات والزواج وتشطيب الشقة.. بنوك تقدم قروضًا للشباب

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