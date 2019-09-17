أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، بسرعة ضبط وإحضار القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر (هارب) وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء وقوائم ترقب الوصول، وإحالة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية.

المتهم هرّب 21 ألفًا و855 قطعة أثرية من ميناء الإسكندربة

جاء ذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بشأن ضبط السلطات الإيطالية في ميناء "ساليرنو" حاوية دبلوماسية إيطالية قادمة من ميناء الإسكندرية تحتوي على 21 ألفًا و855 قطعة أثرية تنتمي جميعها للحضارة المصرية بعصورها التاريخية المتعاقبة.

وكانت مصر استردت القطع الأثرية جميعًا أوائل يوليو 2018 عقب اتصالات مباشرة بين النائب العام المصري والسلطات القضائية الإيطالية المختصة، وبناءً على طلب المساعدة القانونية المرسل من النيابة العامة المصرية للنيابة العامة بساليرنو الإيطالية.

العثور على مقتنيات أثرية داخل مسكن المتهم الإيطالي بالقاهرة خلال تفتيشه

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، اليوم الثلاثاء، أنَّ التحقيقات أسفرت عن أن الإيطالي الجنسية لاديسلاف أوتكر سكاكال القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر، هو من هرّب القطع الأثرية المضبوطة داخل حاوية دبلوماسية بالاتفاق مع مسئول شركة الشحن والتغليف، وذلك بغرض الاتجار بها، وكان ذلك بمساعدة آخرين مصريين الجنسية، تم ضبطهم وحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.

وأمرت النيابة العامة بتفتيش مسكن المتهم الإيطالي بالقاهرة، فجرى ضبط العديد من القطع والمقتنيات الأثرية المنتمية للحضارة المصرية، كما جرى ضبط قطع أثرية أخرى كان يحوزها داخل خزينة استأجرها بأحد البنوك الخاصة.