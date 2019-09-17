قررت نيابة الغردقة برئاسة المستشار حسام فاروق، رئيس نيابة الغردقة، تجديد حبس 4 من الشباب والفتيات 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الدعارة، وذلك لضبطهم أثناء ممارسة الرذيلة بكمبوند سكني بمنطقة الكوثر بالغردقة.

كان اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحرالأحمر، تلقى إخطار من العميد محمد دردير، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن حملة لمباحث الآداب برئاسة المقدم رامي الشيخ، رئيس مباحث الآداب، يعاونه الرائد خالد متولي، وكيل مباحث قسم الآداب، من ضبط المدعو "أ. م. م"، 30 عاما، عاطل، والمدعو "و. م. ك"، 32 عاما، وبرفقتهما الفتاتين "ف. م. ن"، 23 عاما، مقيمة بالمطرية، والمدعوة "و. ا.ع"، 28 عاما، مقيمة بإمبابة، حال وجودهم في وضع التلبس أثناء ممارسة الفجور والرذيلة وأعمال مخلة بالشرف.