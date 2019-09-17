شهد المحاسب محمد أبو غنيمة، سكرتير عام محافظة مطروح، اليوم، نائبا عن محافظ مطروح، واللواء محمد محمود أنيس، السكرتير العام المساعد، تجربة عملية لمعدات وأجهزة محافظة مطروح المشاركة في الاستعداد المبكر، لمواجهة السيول ومدى جاهزيتها والذي نظمته الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالتنسيق مع الجهات المشاركة، وذلك بالمناطق المتوقعة بوادي تويويع ووادي إسماعيل غرب منطقة الكيلو 4 بمدينة مرسي مطروح.

كان اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح وجه بمراجعة كفاءة واستعداد جميع أجهزة المحافظة بشكل مبكر، لمواجهة السيول والكوارث التي من الممكن أن تتعرض لها مطروح في أي وقت.

ونفذت جميع الأجهزة المشاركة العرض باصطفاف نماذج من السيارات المشاركة من الوحدة المحلية، لمركز ومدينة مرسى مطروح وقوات الحماية المدنية والإطفاء مع مشاركة زوارق مائية، وسيارات الإسعاف وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، وأتوبيسات مشروع نقل الركاب واللوادر والأوناش، والحفارات وسيارات الكنس وتجميع القمامة، بالإضافة إلى سيارة مواجهة السيول والتي لها القدرة على سحب وضخ المياه لمسافات تصل إلى 600 متر.

ووجه سكرتير عام المحافظة لجميع الجهات المشاركة بالاطمئنان على جاهزية جميع المعدات لمواجهة أي أزمات وطوارئ خاصة السيول مع الاستعداد المبكر لموسم الشتاء، وضرورة تحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل لها، بما يوفر جهد ووقت المواجهة لإنهاء الخاص أو الأزمة في أقل وقت وتقليل حجم أي خسائر.

وأكد محافظ مطروح على استعداد المحافظة، لمواجهة السيول من خلال التدريب والمناورات التي نفذته المحافظة بالاشتراك مع جميع الأجهزة المعنية المشاركة وقوات الدفاع الشعبي.