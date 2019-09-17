أجواء تشاؤمية بالانتخابات الإسرائيلية.. وجانتس يدعو لرفض الفساد والتطرف

وسط أجواء تشاؤمية بالذهاب إلى انتخابات ثالثة، انطلقت انتخابات الكنيست الإسرائيلي، صباح اليوم، بعد فشل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في تشكيل حكومة بعد الانتخابات التي حظي فيها حزبه "الليكود" بأكبر عدد من المقاعد في أبريل الماضي، لتجرى الانتخابات الثانية خلال خمسة أشهر في إسرائيل.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، إن بعد مراكز الاقتراع شهدت تشويشات وفقًا لبعض الشكاوي، موضحة أن سكرتيرة في أحد مراكز الاقتراع في سخنين قدمت شكوى حول تلقيها تهديدات، وفي أعقاب ذلك تم إرسال قاضية تشغل رئاسة اللجنة ومراقب إلى مركز الاقتراع لمتابعة مجريات الأمور، وأصدر رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي حنان ميلتسر أمرًا ضد الليكود يمنعه من تسيير مركبة "أيس كريم" عليها ملصقات دعائية للحزب من توزيع "آيس كريم" مجانًا.

وبحلول ظهر اليوم، بلغت نسبة التصويت العامة 28.8%، بحسب تقديرات غير رسمية، لتسجل بذلك ارتفاعا قياسا بنسبة التصويت عن الانتخابات الماضية في مثل هذه الساعة، حيث بلغت حينذاك 24.8%.

وفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي، طوق أمني شامل على الضفة الغربية وأغلق المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة، وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن الجيش لن يسمح للفلسطينيين بدخول إسرائيل إلا في الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية فقط، وشريطة مصادقة منسق الاعمال في المناطق على ذلك، مشيرة إلى أن الشرطة تنشر نحو 19 ألفا من أفرادها في مراكز الاقتراع، للحفاظ على النظام العام خلال الانتخابات للكنيست، كما سينتشر في هذه المراكز الآلاف من الحراس المدنيين، وقال وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان إن إحدى المهام التي سيكلف بها أفراد الشرطة هي منع حدوث أعمال تزوير، وذلك من خلال تزويدهم بكاميرات مراقبة.

الرئيس الإسرائيلي، رأوبين ريفلين، قال اليوم، إنه سيبذل كل ما بوسعه من أجل أن يتم تشكيل حكومة، ومن أجل الامتناع عن معركة انتخابية أخرى، داعيًا في مقطع فيديو نشره في الشبكات الاجتماعية، اليوم، الجمهور إلى العودة إلى التصويت على الرغم من خيبة الأمل من إعادة الانتخابات لدى قسم كبير من الناخبين، وقال إنه "التأثير يمر من خلال صندوق الاقتراع فقط في اللعبة الديمقراطية".

وحول عملية تشكيل الحكومة، قال ريفلين إنه سيتلقى نتائج الانتخابات الرسمية، من رئيس لجنة الانتخابات المركزية، في 25 سبتمبر الجاري، وبعدها سيجري مشاورات مع مندوبي الكتل في الكنيست، وستنقل هذه المشاورات ببث حي. وبعد سبعة أيام، سيكلف ريفلين أحد أعضاء الكنيست، بالاستناد إلى المشاورات، بتشكيل الحكومة ومنحه مهلة مدتها 28 يوما، وفقًا لموقع "عرب 48".

ولفت ريفلين إلى أن تمديد هذه المهلة، لـ14 يوما آخر، لن يكون تلقائيا كما كان الحال في الانتخابات السابقة، وإنما "سأدرس ذلك وفقا للظروف التي أدت إلى طلب مهلة أخرى. وفي جميع الأحوال، كرئيس، فإنني مخول بموجب القانون بتمديد المهلة لـ14 يوما آخر أو أقل".

وفي حال فشل المكلف بتشكيل الحكومة بمهمته، قال ريفلين إنه سيمثل أمامه احتمالان، سيختار أحدهما خلال ثلاثة أيام "تكليف أي عضو كنيست آخر بتشكيل الحكومة، باستثناء عضو الكنيست الذي مُنح الفرصة ولم ينجح. والإمكانية الثانية هي إبلاغ رئيس الكنيست بعدم وجود إمكانية لتشكيل الحكومة، ولا مفر من الخروج إلى معركة انتخابية ثالثة".

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى التصويت بكثافة في الانتخابات متوقعا نتائج متقاربة، وفق ما قال بعد الإدلاء بصوته في القدس.

وقال نتنياهو، الذي حضر إلى مركز الاقتراع في القدس ترافقه زوجته: "الرئيس الأمريكي ترامب قال إن نتائج الانتخابات ستكون متقاربة"، مضيفًا: "يمكنني أن أضمن لكم هذا الصباح أنها ستكون متقاربة جدا". في المقابل، دعا بيني جانتس رئيس الأركان الإسرائيلي بعد إدلائه بصوته في مدينة "رأس العين" الإسرائيليين إلى رفض "الفساد والتطرف".

وتوقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نتائج متقاربة في الانتخابات الإسرائيلية، وقال للصحفيين في البيت الأبيض: "انتخابات حافلة في إسرائيل.. ستكون متقاربة.. إنها انتخابات باحتمالات ربح وخسارة متعادلة".