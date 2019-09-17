وجه جان إيف لورديان وزير الخارجية الفرنسي، الشكر على حسن الاستقبال الذى وجده في مصر، وقال إن هذا هو الوضع المعتاد من جانب المصريين، حيث إن هذه الزيارة تعد الـ17 له إلى القاهرة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، الذى عقده منذ قليل مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، لقد كان شرف لي اليوم أن اجتمع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد أسفرت المحادثات عن نتائج جيدة في جميع المجالات، خاصة أن الرئيسين المصري والفرنسي على اتصال دائما فيما بينهما لمناقشة جميع القضايا في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وتابع "لورديان" أن المحادثات مع الرئيس السيسي تناولت أيضا الضربات التى لحقت بالسعودية مؤخرا، وأكدت أن فرنسا تدعم السعودية تماما، كما تناولنا الوضع في ليبيا، وسوريا والسودان، حيث كانت وجهات نظرنا متقاربة ومشتركة، وتعهدنا على إيجاد حلول لجميع المسائل العالقة في المنطقة، ومنع أي تصعيد عسكري أو سياسي في المنطقة وهذا ما نسعى إليه، وهذا كان أيضا موقف الرئيس الفرنسي ماكرون أثناء وجوده في قمة السبع، حيث طالب الجميع بمنع تصاعد الأوضاع بمنطقة الخليج العربي عسكريا وسياسيا.